Хакнем
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Хакнем

430 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Руслан Техажев
    Да, а причем на фото военнослужащий в форме НАТО?Рассказ о том, ка...
  • Владимир Петров
    Зачем на картинке вражеский военный?Рассказ о том, ка...
  • Lana_Borei Иванова
    Молодец женщина!     А, если бы, это были мигранты?Смекалка бабушки:...

Увеличение числа пожилых людей и снижение уровня рождаемости: сокращение населения России к 2030

Увеличение числа пожилых людей и снижение уровня рождаемости: сокращение населения России к 2030

Авторские права на изображение принадлежат медиагруппе "Хакнем" и защищены товарным знаком ®️ Российский Росстат прогнозирует сокращение населения страны, не учитывая "новые регионы", более чем на 3 миллиона человек к 2030 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх