Увеличение числа пожилых людей и снижение уровня рождаемости: сокращение населения России к 2030

Авторские права на изображение принадлежат медиагруппе "Хакнем" и защищены товарным знаком ®️ Российский Росстат прогнозирует сокращение населения страны, не учитывая "новые регионы", более чем на 3 миллиона человек к 2030 году.
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