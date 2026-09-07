Отреклись от Зеленского: в ВСУ жёсткий кризис, солдаты выбрали плен

Украинские боевики стали массово сдаваться в российский плен на разных участках боевых действий. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.
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