Строительство ВСМ между Москвой и Петербургом получит финансирование из Фонда национального благосостояния

В проект планируется вложить более 2 трлн рублей Строительство первой высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом получит финансирование из Фонда национального благосостояния.
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