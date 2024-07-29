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Петербургский дневник

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Строительство ВСМ между Москвой и Петербургом получит финансирование из Фонда национального благосостояния

Строительство ВСМ между Москвой и Петербургом получит финансирование из Фонда национального благосостояния

В проект планируется вложить более 2 трлн рублей Строительство первой высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом получит финансирование из Фонда национального благосостояния.

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