Сайт города Актау
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сайт города Актау

111 подписчиков

В Актау открылся первый в Казахстане класс «Жас теңізші»

В Актау открылся первый в Казахстане класс «Жас теңізші»

В Умирзакской средней школе №27 1 сентября открылся первый в Казахстане класс «Жас теңізші» («Юный моряк»).

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Андрей
Андрей

Ой веееей ... А что же они в форме РУССКОГО ФЛОТА? Неужто у такого гордого и "древнего" народа ... И нет своей ТРАДИЦИОННОЙ формы? ... А по волнам они на ... Кораблях пустыни рассекают?))