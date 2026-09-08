В Актау открылся первый в Казахстане класс «Жас теңізші»

В Умирзакской средней школе №27 1 сентября открылся первый в Казахстане класс «Жас теңізші» («Юный моряк»).
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Ой веееей ... А что же они в форме РУССКОГО ФЛОТА? Неужто у такого гордого и "древнего" народа ... И нет своей ТРАДИЦИОННОЙ формы? ... А по волнам они на ... Кораблях пустыни рассекают?))