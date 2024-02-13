Без перспектив на победу, интервью для америки и срок Байдена: новости к утру 13 февраля

Царьград Самара продолжает рассказывать о событиях в регионе, стране и мире.Коррупционная тенденция Очередной сотрудник Самарского государственного университет путей сообщения отправится под суд за совершение коррупционного преступления.
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