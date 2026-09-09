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Царьград

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Губернатор Дронов полетал на Як-52 на чемпионате в Великом Новгороде

Губернатор Дронов полетал на Як-52 на чемпионате в Великом Новгороде

Губернатор Новгородской области Александр Дронов участвовал в полетах на Як-52 в рамках чемпионата России по самолетному спорту, проходящего в Великом Новгороде.

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