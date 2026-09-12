Верховный суд подтвердил оправдание подсудимых в Иркутске

Верховный суд России утвердил оправдательный вердикт Иркутского суда, отклонив протест Генпрокуратуры о незаконном влиянии защиты на присяжных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АЕ Генерал Гурулёв п...
- ZS Ищенко: Демократы...
- ФА Самую жуткую прав...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым