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Царьград

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Назван вид популярного чая, который наносит вред здоровью

Назван вид популярного чая, который наносит вред здоровью

Учёные изучили влияние мате на здоровье человека"Пруфы" со ссылкой на группу международных учёных пишут, что напиток мате имеет не только полезные свойства, но и вредные.

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