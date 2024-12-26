Аксёнов: с нелегальными мигрантами ведут работу иностранные спецслужбы

С большей частью иммигрантов, пребывающих в нашей стране, ведут работу иностранные спецслужбы. Об этом сообщил Аксёнов в эфире программы «Серьезный разговор» «Они приезжают к нам, уже будучи в контакте с иностранными спецслужбами тех стран, которые являются нашими противниками», - рассказал Глава Крыма.