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Бизнес журнал. Урал

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ЕКАД планируют реконструировать и сделать платным

ЕКАД планируют реконструировать и сделать платным

Правительство Свердловской области объявило о начале приема заявок на конкурс о заключении концессионного соглашения о финансировании, реконструкции и эксплуатации Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД).

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