Спартаковские легенды пришли поднимать тульский «Арсенал»

Вчера в тульском клубе Первой лиги Пари состоялось назначение на пост главного тренера. Новым наставником «Арсенала» вновь стал Дмитрий Аленичев, который работал здесь в 2011-2015-м и выводил команду в премьер-лигу, сообщает официальный сайт «канониров».