«Сразу или потом — избежать нельзя»: Хазин рассказал о ловушке для олигархов из России, навостривших лыжи на Запад

Российские миллионеры и миллиардеры напрасно надеются на спокойную жизнь в западных странах. Там их ждет ловушка с жесткими требованиями, утверждает экономист Михаил Хазин.
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Хазин в значительной степени прав.
Ниша при доходе до 250 тысяч баксов в год и вы практически никому, из вверху-сидящих контролёров, не интересны.
А вот как только у вас накопления перевалили за 5 лямов, вот тут начинаются приключения.
Так что придуркам, которые наворовали вагоны бабла в России, могу порекомендовать - легализуйте их в России любыми доступными методами и не рыпайтесь на запад.
Почему я могу рекомендовать? Потому что, в отличии от Хазина, я прожил в США более 30 лет и прекрасно знаю как реально работает система здесь. Но впрочем это ваше дело, слушать или нет.
Вас здесь разуют и разденут, а потом выкинут как использованный презерватив!
Или вы думаете что Роднина просто так сбежала из США? Просто это самое громкое из известных имен. Остальные скромно сопят в две дырочки, потому что если рыпнутся, то будет еще хуже...
Для этого всё в 1991 году было сделано алкашом и рыжим паскудами, чтобы оргабить Россию и народ, а потом один не успел, отнесли, а другая паскуда всё таки сбегла и прихватила с собой добра примерно на три губерни хватит. Всех с трапа личных самолётов снимать и отправлять лечиться в заполярные санатории-профилактории трудом на свежем воздухе.