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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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В Госдуме предложили принять закон, в котором "русскими" будут названы все жители России

В Госдуме предложили принять закон, в котором "русскими" будут названы все жители России

Депутат Госдумы Султан Хамзаев, ранее неоднократно выступавший в защиту мигрантов из Средней Азии, предложил принять закон, в котором "русскими" будут названы все жители России.

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Комментарии
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VO
Vladimir Orekhov
Именно так, если они граждане России. Прадед Пушкина был именно русским эфиопом, например. А все нынешние евреи, если они граждане россии - граждане России, естественно, являются русскими евреями. Будучи гражданами  США они являются американскими евреями, аналогично американские китайцы... А вот национальности &quot;талиб&quot; не существует вообще. Талибан - вообще террористическая организация, в которой,в основном, состоят пуштуны.
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6 час.
anna_n8mailru Надежда Антошкина
Я НЕ ХОЧУ быть одной национальности с разными туземцами!!!
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5 час.

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