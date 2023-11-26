Депутат Госдумы Султан Хамзаев, ранее неоднократно выступавший в защиту мигрантов из Средней Азии, предложил принять закон, в котором "русскими" будут названы все жители России.
В Госдуме предложили принять закон, в котором "русскими" будут названы все жители России
Комментарии
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VO
Vladimir Orekhov
Именно так, если они граждане России. Прадед Пушкина был именно русским эфиопом, например. А все нынешние евреи, если они граждане россии - граждане России, естественно, являются русскими евреями. Будучи гражданами США они являются американскими евреями, аналогично американские китайцы... А вот национальности "талиб" не существует вообще. Талибан - вообще террористическая организация, в которой,в основном, состоят пуштуны.
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6 час.
anna_n8mailru Надежда Антошкина
Я НЕ ХОЧУ быть одной национальности с разными туземцами!!!
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5 час.
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