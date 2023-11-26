В Госдуме предложили принять закон, в котором "русскими" будут названы все жители России

VO

Vladimir Orekhov

Именно так, если они граждане России. Прадед Пушкина был именно русским эфиопом, например. А все нынешние евреи, если они граждане россии - граждане России, естественно, являются русскими евреями. Будучи гражданами США они являются американскими евреями, аналогично американские китайцы... А вот национальности "талиб" не существует вообще. Талибан - вообще террористическая организация, в которой,в основном, состоят пуштуны.