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Неоднозначная радость. В 2026 году в Барнауле начали строить больше жилья

Неоднозначная радость. В 2026 году в Барнауле начали строить больше жилья

За восемь месяцев 2026 года в Барнауле начали строить заметно больше домов, чем в предыдущие два года, следует из данных сервиса наш.

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