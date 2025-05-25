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Формула-2. Монако. Кроуфорд выиграл 2-ю гонку, Форнароли – 2-й, Монтойя – 3-й, Линдблад – 5-й из-за штрафа, лидеры сошли после завала на старте

Пилот «ДАМС» Джек Кроуфорд одержал победу в основной гонке «Формулы-2» в Монако. Вторым финишировал Леонардо Форнароли из «Инвикты», гонщик «Премы» Себастьян Монтойя стал третьим.

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