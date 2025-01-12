«Сами напрашиваться не будем»: Швейцария готова принять встречу Трампа и Путина по Украине, но только если её попросят Швейцария заявила о своей готовности провести возможную встречу американского и российского лидеров по вопросу Украины, но только если ее об этом «попросят».
Комментарии
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МЕ
Михаил Е
Интересно. После того, как америкосы надёжность швейцарских банков на ноль помножили, чем страна живёт? Зазывалы ко всем приезжающим пристают: "Сыр, ножики... Сыр, ножики, часы, лыжи..." 🤔
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17 час.
Андрей Шишинов
А это разве не они присоединились к незаконным санкциям по отношению к России? А это прямое участие в войне. Какие посредники в переговорах?
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16 час.
МЕ
Михаил Е
Посредственные посредники
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15 час.
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