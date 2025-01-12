«Сами напрашиваться не будем»: Швейцария готова принять встречу Трампа и Путина по Украине, но только если её попросят Швейцария заявила о своей готовности провести возможную встречу американского и российского лидеров по вопросу Украины, но только если ее об этом «попросят».