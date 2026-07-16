В России разработали БЭК на подводных крыльях со складывающимися крыльями

«Кольская верфь» и НПП «ЭЛВО» разрабатывают беспилотный катер на подводных крыльях нового поколения. В отличие от советских «Метеоров», у него есть механизм складывающихся крыльев, что упрощает швартовку и манёвры на мелководье.
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