Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В России разработали БЭК на подводных крыльях со складывающимися крыльями

В России разработали БЭК на подводных крыльях со складывающимися крыльями

«Кольская верфь» и НПП «ЭЛВО» разрабатывают беспилотный катер на подводных крыльях нового поколения. В отличие от советских «Метеоров», у него есть механизм складывающихся крыльев, что упрощает швартовку и манёвры на мелководье.

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