Их не исправить: Помогли многодетной семье "новых русских" и стали безработными

Русские правила Казалось бы, после прокатившегося народного гнева да возбуждённых уголовных дел чиновникам стоило бы задуматься о последствиях своих действий, но складывается впечатление, что они совершенно неспособны учиться на ошибках.
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