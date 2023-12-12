Киев бьёт тревогу из-за резкой вспышки заболеваемости в рядах ВСУ.Британское издание The Telegraph выпустило статью, где написало о том, что украинские боевики всё чаще болеют новым инфекционным заболеванием, которое не поддаётся лечению антибиотиками.