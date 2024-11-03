Удержаться у власти и набить карманы: Медведев – об истинных целях Зеленского

Global Look Press/Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos Владимир Зеленский и его администрация преследуют две основных цели – набить карманы и как можно дольше удержаться у власти, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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