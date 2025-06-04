Убийство ракетоносцев прозевали: "Флот не шевелится". Убойный спецназ для рывка на Крым уже готов

Я не пишу, что всё зашибись, но и посыпать голову пеплом не надо - это ВОЙНА, а не СВО.

Андрей Павлов

Согласен, война. Во время войны, как было в ВОВ, люди за такие косяки отвечали либо погонами, либо головой. Кто и чем ответил за Курск? Кто и чем ответил за "стратегов"?