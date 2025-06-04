БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 433 подписчика

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Свежие комментарии

  • Андрей Зарубкин
    Кто-то написал, что нужно было показывать США отсутствие превышения стратегических вооружений. Подводные лодки тоже п...Убийство ракетоно...
  • Андрей Павлов
    Согласен, война. Во время войны, как было в ВОВ, люди за такие косяки отвечали либо погонами, либо головой. Кто и чем...Убийство ракетоно...
  • ШКИПЕР
    Я не пишу, что всё зашибись, но и посыпать голову пеплом не надо - это ВОЙНА, а не СВО.Убийство ракетоно...

Убийство ракетоносцев прозевали: "Флот не шевелится". Убойный спецназ для рывка на Крым уже готов

Убийство ракетоносцев прозевали: "Флот не шевелится". Убойный спецназ для рывка на Крым уже готов

Влад Шлепченко Необходимость укрытий для боевых самолётов, в том числе стратегической авиации, была очевидна задолго до атаки 1 июня.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Я не пишу, что всё зашибись, но и посыпать голову пеплом не надо - это ВОЙНА, а не СВО.
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5 час.
Андрей Павлов
Согласен, война. Во время войны, как было в ВОВ, люди за такие косяки отвечали либо погонами, либо головой. Кто и чем ответил за Курск? Кто и чем ответил за &quot;стратегов&quot;?
Ответить
4 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Кто-то написал, что нужно было показывать США отсутствие превышения стратегических вооружений. Подводные лодки тоже показывают? Абсурд!
Ответить
2 час.
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