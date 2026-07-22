В Минцифры предложили усилить защиту детей от угроз в интернете

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин Минцифры РФ 21 июля подготовило проект доктрины по противодействию преступлениям в сфере информационно-коммуникационных технологий в отношении детей, их половой неприкосновенности и свободы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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