АиФ Кухня

10 604 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ира
    интересный рецептЭксперименты на М...
  • Жанна Гайдешар
    Давно не покупаю шпроты. Были попытки - все напрасны. Открываешь банку , а там мятая рыба или непонятный / не приятны...Что кладут в шпроты?
  • владислав
    Где повар увидел консерву "печень трески"?Фальсификат сплошной с манной каашей.Селедка вместо са...

Пелоси призвала к «политическому бойкоту» Олимпиады в Пекине

Пелоси призвала к «политическому бойкоту» Олимпиады в Пекине

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к мировым лидерам, призывая их отказаться от посещения зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, поскольку китайские власти нарушают права человека, передаёт телеканал CNBC.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх