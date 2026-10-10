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«Всё-таки я его крёстная мама»: Ольга Орлова трогательно обратилась к Дмитрию Шепелеву с просьбой о встрече

«Всё-таки я его крёстная мама»: Ольга Орлова трогательно обратилась к Дмитрию Шепелеву с просьбой о встрече

Родственники покойной певицы Жанны Фриске вновь подняли вопрос о сложностях в общении с её сыном Платоном.

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