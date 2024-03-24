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Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины

Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины

РИАМО - 24 мар. Воздушная тревога звучит в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Николаевской областях Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

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