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Зверев проиграл третий финал «Большого шлема»

Зверев проиграл третий финал «Большого шлема»

В финале Australian Open он проиграл первой ракетке мира Яннику Синнеру – 3:6, 6:7(4), 3:6. 27-летний Зверев стал седьмым теннисистом в Открытой эре, который не смог победить ни в одном из первых трех финалов «Шлемов» – после Ивана Лендла, Андре Агасси, Горана Иванишевича, Энди Маррея, Доминика Тима и Каспера Рууда.

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