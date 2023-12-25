The Sun: Ферстаппену отказали в аренде автомобиля

Трехкратному чемпиону мира «Формулы-1» Максу Ферстаппену отказали в аренде автомобиля в Португалии. По информации The Sun, гонщик, находясь на отдыхе в Португалии, хотел арендовать Mercedes-AMG GT с мощностью двигателя 843 лошадиные силы.
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