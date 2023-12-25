RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 221 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Воспользуется ли Россия этим оперативным простором?Путин: после взло...
  • лина любимцева
    Психбольной?ТАСС: следствие п...
  • Ира
    Там всю шоблу арестовать надо было! 🤬Суд арестовал на ...

The Sun: Ферстаппену отказали в аренде автомобиля

The Sun: Ферстаппену отказали в аренде автомобиля

Трехкратному чемпиону мира «Формулы-1» Максу Ферстаппену отказали в аренде автомобиля в Португалии. По информации The Sun, гонщик, находясь на отдыхе в Португалии, хотел арендовать Mercedes-AMG GT с мощностью двигателя 843 лошадиные силы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх