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Царьград

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В Самарской области со дна Школьного пруда извлекли 6 тысяч кубометров ила

В Самарской области со дна Школьного пруда извлекли 6 тысяч кубометров ила

Специалисты извлекли со дна Школьного пруда в селе Исаклы около 6 тысяч кубометров иловых отложений за первые две недели октября.

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