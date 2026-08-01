Порядок, госуда...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Порядок, государство

991 подписчик

"Обернется против нас". Трамп ошарашил Украину: не видать ей "Патриотов"

"Обернется против нас". Трамп ошарашил Украину: не видать ей "Патриотов"

Трамп передумал предоставлять Киеву лицензию на производство ракет Patriot, пишет NYT. Президент США заявил, что раскрывать такие секреты опасно, ведь Украина в любой момент может обернуть оружие против самого Вашингтона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии