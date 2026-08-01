"Обернется против нас". Трамп ошарашил Украину: не видать ей "Патриотов"

Трамп передумал предоставлять Киеву лицензию на производство ракет Patriot, пишет NYT. Президент США заявил, что раскрывать такие секреты опасно, ведь Украина в любой момент может обернуть оружие против самого Вашингтона.
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