С кем действительно здоровался Байден?

Нет более недооценённого президента США, чем Байден. Сколько насмешек, сколько нелепых обвинений получил этот выдающийся человек за свой недолгий президентский срок! Сколько незаслуженных обид было ему нанесено.
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