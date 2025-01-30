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Какая справка ЛКК должна быть для отсрочки по уходу за родителем? Адвокат Вера Тарасенко отвечает

Какие формы справок ЛКК необходимы для получения отсрочки по уходу за родителями? Почему некоторые формы справок ЛКК не подходят для отсрочки? Как судебная практика влияет на выбор формы справки ЛКК? В каких случаях справка ЛКК не требуется для отсрочки? Адвокат Вера Тарасенко говорит в эфире, что волнует многих вопрос о форме справки ЛКК, которая необходима для получения отсрочки по уходу за родителями.

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