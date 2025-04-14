Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 732 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Serg
    вот так постоянно- дадут возможность съебаться, а потом грозят карами небесными. Ну хоть недвижимость наконец таки ст...Генеральная проку...
  • Юрий Золотарев
    Охламоны! Киношные вояки! "Побеждать" научились только в фильмах - потому и истерят."Плохие русские" ...
  • Балу -
    Помнится "неправильные русские" в 1945 взяли столицу "правильных" нацистов... Рёпке!... А по репке не хочешь?..."Плохие русские" ...

Владимир Соловьев высказал жёсткое мнение относительно мигрантов: “24 часа на сборы - и выслать”. Красавчик, однозначно

Владимир Соловьев высказал жёсткое мнение относительно мигрантов: “24 часа на сборы - и выслать”. Красавчик, однозначно

ИА "Русский ГУП Продакшн" Наш соотечественник и телеведущий Владимир Соловьев в одном из своих выступлений предложил бороться с русофобией и нарушением законов нашей страны среди мигрантов максимально жёстко и быстро.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalia Ivanova
Надоела болтовня. Когда наступят эти 24 часа?
Ответить
14 час.
Руслан Техажев
В обращении в администрацию Пре зидента об этих диаспорах я писал уже годы тому назад и продолжал постоянно. А в прошлом году даже предлагал конкретно ликвидировать  диаспоры как вредные для внутренней политики незаконные административные образования.  Ответили мне из Правительственного органа по делам национальностей. Суть: мы знаем о чем вы пишете. Но решить это проблему можно лишь при обращении прокуратуры субъекта Федерации. Вы таковым не являетесь. А по сему будьте здоровы и тд и тп.
Ответить
14 час.
Александр Ляшенко
&quot;решить это проблему можно лишь при обращении прокуратуры субъекта Федерации. Вы таковым не являетесь&quot; тогда вопрос Прокуратуре РФ, чьим субъектом она есть в России, очевидно же.ч то не россиян! Краснов. ты или цвет сменил, или ориентацию, объяснись с народом, не побрезгуй!
Ответить
10 час.
наверх