ИА "Русский ГУП Продакшн" Наш соотечественник и телеведущий Владимир Соловьев в одном из своих выступлений предложил бороться с русофобией и нарушением законов нашей страны среди мигрантов максимально жёстко и быстро.
Владимир Соловьев высказал жёсткое мнение относительно мигрантов: “24 часа на сборы - и выслать”. Красавчик, однозначно
Комментарии
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Natalia Ivanova
Надоела болтовня. Когда наступят эти 24 часа?
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14 час.
Руслан Техажев
В обращении в администрацию Пре зидента об этих диаспорах я писал уже годы тому назад и продолжал постоянно. А в прошлом году даже предлагал конкретно ликвидировать диаспоры как вредные для внутренней политики незаконные административные образования. Ответили мне из Правительственного органа по делам национальностей. Суть: мы знаем о чем вы пишете. Но решить это проблему можно лишь при обращении прокуратуры субъекта Федерации. Вы таковым не являетесь. А по сему будьте здоровы и тд и тп.
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14 час.
Александр Ляшенко
"решить это проблему можно лишь при обращении прокуратуры субъекта Федерации. Вы таковым не являетесь" тогда вопрос Прокуратуре РФ, чьим субъектом она есть в России, очевидно же.ч то не россиян! Краснов. ты или цвет сменил, или ориентацию, объяснись с народом, не побрезгуй!
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10 час.
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