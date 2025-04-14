Владимир Соловьев высказал жёсткое мнение относительно мигрантов: “24 часа на сборы - и выслать”. Красавчик, однозначно

Руслан Техажев

В обращении в администрацию Пре зидента об этих диаспорах я писал уже годы тому назад и продолжал постоянно. А в прошлом году даже предлагал конкретно ликвидировать диаспоры как вредные для внутренней политики незаконные административные образования. Ответили мне из Правительственного органа по делам национальностей. Суть: мы знаем о чем вы пишете. Но решить это проблему можно лишь при обращении прокуратуры субъекта Федерации. Вы таковым не являетесь. А по сему будьте здоровы и тд и тп.