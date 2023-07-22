Reuters: «Большая семерка», Евросоюз и еще три страны намерены обратиться к Китаю с просьбой не помогать КНДР обходить санкции ООН

«Большая семерка», Европейский союз и еще три страны намерены обратиться к Китайской Народной Республике с просьбой не оказывать Северной Корее помощь в обходе ограничительных мер, которые в отношении Пхеньяна ввела Организация Объединенных Наций.
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