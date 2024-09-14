Действительно рабочий способ чистки решетки газовой плиты без хлопот

Для многих хозяек решетка газовой плиты — одна из самых сложных вещей для чистки на всей кухни. Но только не для тех, кто знает этот очень простой, бюджетный и рабочий способ чистки решетки с помощью пищевой соды, моющего средства и кастрюли с кипятком.
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