НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

2 подписчика

Итоги первого тура президентских выборов в Иране. Реформисты хотят спокойствия, консерваторы – смыслов

Итоги первого тура президентских выборов в Иране. Реформисты хотят спокойствия, консерваторы – смыслов

Президентские выборы в Иране прошли без существенных сбоев, как и планировалось – 28 июня. Выборы в этой стране интересны не только тем, что сопровождаются ожесточенной борьбой самых разных нарративов, как в самом Иране, так и вокруг него, но даже с точки зрения чистой аналитики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх