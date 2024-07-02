Итоги первого тура президентских выборов в Иране. Реформисты хотят спокойствия, консерваторы – смыслов

Президентские выборы в Иране прошли без существенных сбоев, как и планировалось – 28 июня. Выборы в этой стране интересны не только тем, что сопровождаются ожесточенной борьбой самых разных нарративов, как в самом Иране, так и вокруг него, но даже с точки зрения чистой аналитики.