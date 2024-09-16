Хроника происшествия: что делал Трамп за несколько секунд до покушения на него

Возможное покушение на Дональда Трампа, которое сейчас рассматривает ФБР, произошло на поле для гольфа миллиардера во Флориде, где кандидат от республиканцев играл в воскресенье в гольф с одним из спонсоров своей кампании, сообщает CNN, реконструировавший события.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии