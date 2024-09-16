Хроника происшествия: что делал Трамп за несколько секунд до покушения на него

Возможное покушение на Дональда Трампа, которое сейчас рассматривает ФБР, произошло на поле для гольфа миллиардера во Флориде, где кандидат от республиканцев играл в воскресенье в гольф с одним из спонсоров своей кампании, сообщает CNN, реконструировавший события.