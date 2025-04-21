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«Кто-то видит рост цен? Я роста цен не вижу», — глава АвтоВАЗа заявил, что это не рост, а индексация, а фактически цены даже снижаются

«Кто-то видит рост цен? Я роста цен не вижу», — глава АвтоВАЗа заявил, что это не рост, а индексация, а фактически цены даже снижаются

Цены на новые автомобили Lada не растут, а индексируются «на процент с долями». С учетом того, что инфляция выше этого «процента», фактически цены даже снижаются, о чем заявил президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

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Комментарии
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АГ
Александр Гуреев
Вот придурок. А индексация пенсии ты спроси сколько, я отвечу- 700 р. А автомобили ты на сколько увеличил? Вот я получаю 20 тыс. пенсию, сколько лет мне нужно откладывать и сколько в рублях?? Правильно, бери автокредит и катайся. Идиотизм .
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