«Кто-то видит рост цен? Я роста цен не вижу», — глава АвтоВАЗа заявил, что это не рост, а индексация, а фактически цены даже снижаются

Цены на новые автомобили Lada не растут, а индексируются «на процент с долями». С учетом того, что инфляция выше этого «процента», фактически цены даже снижаются, о чем заявил президент АвтоВАЗа Максим Соколов.
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