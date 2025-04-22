Творческий конкурс «Лучший дом для птиц» стартовал в Отрадном

В Отрадном стартовал творческий конкурс «Лучший дом для птиц». На конкурс принимаются работы, направленные на поддержание популяций синантропных видов птиц, призванные обеспечить гнездовые запросы птиц различных видов: дуплянки, скворечники, синичники и других.
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