«Ряженая кукла», которая находится во главе Украины, попала в «крайне неприятную ситуацию» и может применить «грязную» ядерную бомбу с ударом, в том числе, по собственным городам, с целью обвинить в содеянном Россию и таким образом эскалировать конфликт.