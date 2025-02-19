«Ряженая кукла», которая находится во главе Украины, попала в «крайне неприятную ситуацию» и может применить «грязную» ядерную бомбу с ударом, в том числе, по собственным городам, с целью обвинить в содеянном Россию и таким образом эскалировать конфликт.
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