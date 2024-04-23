Что такое шейдеры . Для чего нужны и как они работают

Откуда в компьютерных играх, фильмах и на веб-сайтах берется красивая графика? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо разобраться, что такое шейдерыКогда вы играете в видеоигру или просматриваете веб-сайт с красивой графикой, то вряд ли задумываетесь, откуда эта «неземная красота» берется.
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