Что такое шейдеры . Для чего нужны и как они работают

Откуда в компьютерных играх, фильмах и на веб-сайтах берется красивая графика? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо разобраться, что такое шейдерыКогда вы играете в видеоигру или просматриваете веб-сайт с красивой графикой, то вряд ли задумываетесь, откуда эта «неземная красота» берется.