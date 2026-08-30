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Газета.ру

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Актер Юра Борисов взобрался на купол павильона на ВДНХ

Актер Юра Борисов взобрался на купол павильона на ВДНХ

Актер Юра Борисов взобрался без страховки на павильон на ВДНХ. Об этом сообщает «СтарХит».Борисов поднялся на купол павильона «Космос» высотою 75 метров в рамках перед премьерой фильма «Девятая планета».

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