Отправка Киеву современного западного оружия Киеву не помогает Украине приблизиться к победе в украинском конфликте, Россия смогла адаптироваться к нему, поэтому союзникам Украины нужно перестать "затуманивать тяжелые условия", в которых находится страна.
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