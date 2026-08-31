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Владислав Гавриков: «Менталитет у русских и американцев разный, все воспитаны по-разному, но мы можем найти общий язык. Кто бы ты ни был, всегда можно найти друзей и классно общаться»

Владислав Гавриков сравнил жизнь в России и Соединенных Штатах Америки. – Вы живете в Америке уже семь лет.

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