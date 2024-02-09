Президент Зеленский: Главком ВСУ Сырский, должен показать новый подход к мобилизации

Президент Владимир Зеленский сообщил о том, что генерал Александр Сырский в должности главнокомандующего вооруженными силами незалежной, должен решить главную проблему, восполнить дефицит живой силы в армии.
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