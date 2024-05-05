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Каманцев о замене арбитра ВАР в матче «Зенита»: «Шафеев обслуживал матч Первой лиги, там был очень сложный эпизод. До следующей игры 24 часа, решили дать возможность отдохнуть»

Команды встретятся 6 мая в рамках 27‑го тура Мир РПЛ. Главным арбитром игры назначен Алексей Сухой, за работу ВАР вместо Рафаэля Шафеева будет отвечать Алексей Амелин.

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