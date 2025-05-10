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Аналитик Быстрицкий: Москва может согласиться на иностранный контингент на Украине

Аналитик Быстрицкий: Москва может согласиться на иностранный контингент на Украине

Названы условия, при которых Россия может пойти на размещение войск НАТО на территории Украины.Россия может пойти на размещение иностранного воинского контингента на Украине при условии, что этот фактор будет вписан в контуры глобальной безопасности в Европе.

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