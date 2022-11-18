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Власти США призывают Украину и Европу проявить осторожность в комментариях о причинах инцидента с падением ракеты в Польше

Власти США призывают Украину и Европу проявить осторожность в комментариях о причинах инцидента с падением ракеты в Польше

Власти США в течение последних двух дней призывали европейских лидеров и членов окружения президента Украины Владимира Зеленского проявлять осторожность в своих комментариях, касающихся причин недавнего падения ракеты в Польше.

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