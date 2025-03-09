Овечкин устроил фотосессию с семьей и трофеями НХЛ

Российский нападающий и капитан американской команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вместе со своей женой Анастасией Шубской и двумя сыновьями провел фотосессию на фоне трофеев из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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