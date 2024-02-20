ВТБ намерен получить от подсанкционных активов 100 млрд рублей прибыли

ВТБ в 2024 году намерен работать с заблокированными активами одновременно по четырём направлениям и получить чистую прибыль от таких операций в размере 100 млрд рублей, рассказал первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.
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