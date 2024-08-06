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Россия резко нарастила поставки сжиженного газа в страну НАТО

Россия резко нарастила поставки сжиженного газа в страну НАТО

По итогам первой половины 2024 года суммарные объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России во Францию увеличились более чем вдвое в сравнении с тем же периодом 2023-го — они достигли уровня примерно в 4,4 миллиарда кубометров.

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